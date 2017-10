Monaco : Sidibé et Falcao incertains à Besiktas

Mardi (20h45), Monaco joue déjà le match le plus important de sa saison sur la pelouse de Besiktas, lors de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Un déplacement crucial que le champion de France pourrait réaliser sans Djibril Sidibé (25 ans, 7 matchs et 1 but en L1 cette saison) et Radamel Falcao (31 ans, 13 matchs et 14 buts toutes compétitions cette saison).

En effet, le latéral droit et l'attaquant, absents à Bordeaux (2-0), samedi en Ligue 1, sont toujours convalescents et pourraient ne pas être remis pour se rendre en Turquie, a assuré Leonardo Jardim en conférence de presse. Réalité ou coup de bluff ? Réponse dans quelques heures.