Caen : R. Vercoutre - "une soirée magique"

Grâce à sa victoire sur Troyes (1-0), ce samedi, pour le compte de la 11e journée de Ligue 1, Caen pointe à la 6e place. Un succès mérité pour le gardien Rémy Vercoutre (37 ans, 11 matchs en L1 cette saison), heureux que le club normand soit en aussi bonne position après plusieurs mois compliqués la saison passée.

"On a beaucoup bossé et parlé cet été, on voit que ça porte ses fruits aujourd'hui. Ce soir, on ne prend pas de but et on a du talent devant. On essaye de faire le maximum face à toutes les équipes. On a du cœur et des idées. C'est une soirée magique", a lancé l'ancien Lyonnais au micro de beIN SPORTS.

Surtout, le SMC se retrouve désormais à 2 points de Nantes, 3e.