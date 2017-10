Rennes : la satisfaction d'André

Vainqueur à Montpellier (1-0), ce samedi, lors de la 11e journée de Ligue 1, Rennes respire avec une deuxième victoire de rang. Forcément, c'est une satisfaction pour le milieu de terrain Benjamin André (27 ans, 10 matchs en L1 cette saison).

"On a fait une bonne première période mais il y avait peu d'espaces. Ensuite, Montpellier est sorti et nous en avons profité. On s'est arraché et ça a tourné en notre faveur, c'est une bonne chose", s'est félicité le capitaine breton au micro de beIN SPORTS.

Grâce à ce succès, Rennes pointe au 13e rang du championnat.