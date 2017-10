Nantes : tout n'est pas à jeter pour Dubois « Par Youcef Touaitia - Le 28/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battu à Dijon (0-1), ce samedi, à l'occasion de la 11e journée de Ligue 1, le FC Nantes a manqué une belle occasion de renforcer sa 3e place du classement. Un résultat décevant pour le latéral droit Léo Dubois (23 ans, 9 matchs et 1 but en L1 cette saison), qui retient toutefois les points positifs. "Je pense qu'on n'est pas bien rentré dans le match. On a fait une première mi-temps catastrophique et c'est ce qui nous fait mal ce soir. Quand on voit la deuxième mi-temps, on se crée beaucoup d'occasions et c'est dommage. L'envie est là, ça se voit sur notre deuxième mi-temps, c'est notre image. Il faut s'appuyer là-dessus, tout n'est pas à jeter", a indiqué le capitaine nantais au micro de beIN SPORTS. Une première période qui a dû donner des maux de tête à Claudio Ranieri... Une première période qui a dû donner des maux de tête à Claudio Ranieri...

