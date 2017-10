Bordeaux : du mieux mais pas assez pour Toulalan

Battu par Monaco (0-2), ce samedi, lors de la 11e journée de Ligue 1, Bordeaux va mal. Malgré ce 5e match sans victoire en championnat pour les Aquitains, le défenseur polyvalent Jérémy Toulalan (34 ans, 11 matchs en L1 cette saison) voit du mieux.

"On savait qu’il fallait une réaction, au moins dans l'état d'esprit. C'était mieux. Mais on a eu dix minutes de flottement en seconde période. C'est mieux, mais on n'est pas en confiance. On n'a pas la réussite avec nous. Il faut qu’on gagne des matchs pour ne pas décrocher", a analysé le capitaine girondin au micro de Canal + Sport.