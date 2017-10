Barça : Berbatov préfère Messi à Ronaldo

Il a beau avoir été le coéquipier de Cristiano Ronaldo (32 ans, 5 matchs et 1 but en Liga cette saison) à Manchester United, Dimitar Berbatov (36 ans) lui préfère Lionel Messi (30 ans, 9 matchs et 11 buts en Liga cette saison). En effet, l’actuel attaquant du Kerela Blasters FC, pensionnaire du championnat indien, n’a pas manqué d’encenser la superstar du FC Barcelone.

"Messi est le putain de meilleur de tous les temps. Ronaldo est brillant, mais Messi est plus mon type de joueur. Il voit le jeu si clairement. Il peut marquer, créer, c’est un joueur complet, le meilleur de tous les temps probablement. Si vous demandez à quelqu’un de plus vieux que moi, il dira Pelé, Maradona, Puskas ou Di Stefano. Mais pour ma génération, c’est Messi ou Ronaldo. Ils sont pratiquement égaux, mais quelque chose en Messi me donne envie de hurler : ‘Messi ! Messi ! Messi !’ quand je regarde Barcelone à la télévision", a confié le Bulgare dans un entretien accordé à ESPN.