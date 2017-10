Nice : Jallet n’a pas oublié Paris

Désormais à Nice, le latéral droit Christophe Jallet (33 ans, 9 matchs en L1 cette saison) a passé cinq belles saisons au Paris Saint-Germain. Un moment de sa carrière que l’international tricolore n’oubliera pas.

"Au départ, le PSG était loin d’être mon club de cœur. Quand on est de l’ouest, on est plutôt pour les Girondins et on n’aime pas trop Marseille et Paris, a confié l’Aiglon au micro de Canal + Sport. J’aurai toujours une part de moi qui sera pour le PSG. Je regarde tout le temps leurs résultats, j’espère toujours qu’ils vont aller le plus loin en Coupe d’Europe. Ce passage à Paris a marqué ma vie. Je suis infiniment reconnaissant pour tout ce que j’ai appris là-bas."

Les supporters du PSG apprécieront.