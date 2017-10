OM : Pirès attend bien plus de Payet « Par Damien Da Silva - Le 28/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Revenu à l'Olympique de Marseille en janvier dernier, le milieu offensif Dimitri Payet (30 ans, 7 matchs et 1 but en L1 cette saison) doit endosser un rôle de patron dans l'équipe dirigée par Rudi Garcia. Mais pour l'instant, l'ancien joueur de l'équipe de France Robert Pirès reste sur sa faim avec le Marseillais. "Je pense que Dimitri peut monter son niveau de jeu. Lorsqu’il jouait pour West Ham, il était très fort, mais je pense que pour lui c’était important de revenir en France. Il s’y sent mieux. Il connait mieux le championnat. Mais son passage en Angleterre l’a aidé. Je pense qu’il peut mieux faire actuellement, même si c’est un des meilleurs joueurs de l’équipe", a analysé Pirès pour Bwin. Désormais positionné en meneur de jeu, Payet retrouve petit à petit son meilleur niveau. Désormais positionné en meneur de jeu, Payet retrouve petit à petit son meilleur niveau.

