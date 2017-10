OM : Gignac taquine le PSG avec le Vélodrome Par Damien Da Silva - Le 28/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ancien joueur de l'Olympique de Marseille (2010-2015), l'attaquant des Tigres de Monterrey André-Pierre Gignac (31 ans) reste très attaché au club phocéen. A l'occasion d'un entretien accordé à Canal +, l'international français a comparé les ambiances du Stade Vélodrome et du Parc des Princes du Paris Saint-Germain. "Aujourd'hui Paris-Marseille, l'OM a un stade cent fois plus beau que le PSG, cent fois plus brillant, avec peut-être même cent fois plus de passion", a lancé Gignac avec une passion évidente. Loin d'être totalement objectif, le buteur français va encore augmenter sa cote de popularité auprès des fans marseillais. Loin d'être totalement objectif, le buteur français va encore augmenter sa cote de popularité auprès des fans marseillais.

News lue par 986 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+