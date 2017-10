Monaco : Keita a été conseillé par Mendy « Par Damien Da Silva - Le 28/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté pour environ 30 millions d'euros cet été en provenance de la Lazio Rome, l'ailier Baldé Keita (22 ans, 4 matchs et 1 but en L1 cette saison) suscite de grandes attentes à l'AS Monaco. Dans les colonnes du quotidien L'Equipe, le Sénégalais est revenu sur son choix de rejoindre le club de la Principauté. "Est-ce que j'ai parlé à des joueurs avant de signer ? Oui, à Benjamin Mendy notamment. Nous sommes amis, on s'est connus par la vie privée, pas par le foot, et on s'appelle souvent. Il m'a parlé de Monaco en très bons termes. Du coup, je n'ai pas hésité. Monaco est un endroit parfait pour bien travailler, et pour progresser quand on est jeune", a commenté Keita. Même parti à Manchester City, Benjamin Mendy continue d'aider le champion de France en titre. Même parti à Manchester City, Benjamin Mendy continue d'aider le champion de France en titre.

