Tottenham : sans Kane, Pochettino veut y croire « Par Damien Da Silva - Le 28/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour le compte de la 10e journée de Premier League, Tottenham affronte Manchester United ce samedi (13h30). Pour ce choc du championnat d'Angleterre, les Spurs seront cependant privés de leur buteur Harry Kane (24 ans, 9 matchs et 8 buts en Premier League cette saison), blessé. Malgré cette mauvaise nouvelle, l'entraîneur du club londonien Mauricio Pochettino veut croire à la victoire. "Je pense qu'on peut gagner quelque soit l'équipe, avec ou sans un joueur. On a déjà joué sans Kane avant. On a Fernando Llorente et l'an passé quand Harry a manqué beaucoup de rencontres, on a joué avec Son", a rappelé le technicien argentin. Face aux Red Devils, l'absence de Kane risque tout de même de pénaliser Tottenham. Face aux Red Devils, l'absence de Kane risque tout de même de pénaliser Tottenham.

