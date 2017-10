Nice : la colère de Dante

Battu par le Paris Saint-Germain (0-3) vendredi en Ligue 1, l'OGC Nice a enregistré une 5e défaite consécutive toutes compétitions confondues. En zone mixte, le capitaine des Aiglons Dante (34 ans, 10 matchs en L1 cette saison) n'a pas caché son agacement.

"Je suis en colère, ça c'est sûr. Et je vais continuer avec cette colère parce que je suis un vrai compétiteur, dès que je perds deux ou trois fois ça ne me va pas. La bonne nouvelle c'est que je suis en bonne santé et qu'il reste de quoi travailler. Moi je me connais, je vais beaucoup travailler, aider mes coéquipiers à aller de l'avant pour que l'on remonte cette pente", a assuré le Brésilien.

Actuellement 14e au classement, le Gym va rapidement devoir réagir pour conserver des ambitions en L1.