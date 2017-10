PSG : un retour ? Leonardo ne le sent pas... « Par Damien Da Silva - Le 28/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain (2011-2013), Leonardo a été souvent annoncé proche d'un retour au sein du club de la capitale. Mais à l'occasion d'un entretien accordé à Canal +, l'actuel entraîneur d'Antalyaspor s'est montré pessimiste sur une éventuelle nouvelle collaboration avec le PSG. "Le rapport était tellement fort que c'est vrai, pendant ces quatre dernières années, on a réfléchi. Tu sais, c'est comme un divorce. On dit 'oui, non, c'est quoi, pourquoi pas' mais à la fin on se dit, 'ce n'était peut-être pas une bonne idée'. Dans les moments difficiles, on y a plus réfléchi. Mais les retours sont toujours difficiles. (...) Le PSG a continué à avancer. Le PSG, ce n'est pas moi, ça existera toujours. Après Neymar et après le Qatar, ça existera toujours. Pour le futur, je ne sais pas. Mais j'ai la sensation que non, ça n'arrivera plus", a confié Leonardo. Si le travail d'Antero Henrique a été excellent cet été, Leonardo occupe toujours une place particulière dans le cœur des fans du PSG. Si le travail d'Antero Henrique a été excellent cet été, Leonardo occupe toujours une place particulière dans le cœur des fans du PSG.

