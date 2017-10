Bordeaux : la direction a haussé le ton !

Bordeaux : la direction a haussé le to n ! « Par Eric Bethsy - Le 28/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déçu de la défaite contre Amiens (0-1) le week-end dernier en Ligue 1, le président de Bordeaux Stéphane Martin a pris la parole. Après avoir participé à une réunion pendant l’entraînement de lundi, le dirigeant a prévenu ses joueurs dans la presse. "On n'a pas bâti cette équipe pour perdre de la manière dont on a perdu contre Amiens, a réagi le patron des Girondins contacté par L’Equipe. C'est très nettement insuffisant par rapport à ce qu'on cherche. On ne peut pas viser l'Europe si, sur nos temps faibles, on a le niveau du National. Les joueurs se doivent une revanche." Une nouvelle mise au point après celle de l’entraîneur Jocelyn Gourvennec (voir ici). Les Marine et Blanc n’auront donc pas le droit à l’erreur face à l’AS Monaco ce samedi (17h). Une nouvelle mise au point après celle de l’entraîneur Jocelyn Gourvennec (). Les Marine et Blanc n’auront donc pas le droit à l’erreur face à l’AS Monaco ce samedi (17h).

