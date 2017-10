Lyon : Génésio veut utiliser Fekir au milieu « Par Eric Bethsy - Le 28/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Positionné derrière l’avant-centre dans un 4-2-3-1, le milieu offensif Nabil Fekir (24 ans, 9 matchs et 7 buts en L1) réalise un excellent début de saison à l’Olympique Lyonnais. Pourtant, l’entraîneur Bruno Génésio envisage un changement de poste pour son capitaine qu’il verrait bien dans l’entrejeu. "J'ai une idée pour Nabil… J'essaye de tirer les enseignements du passé. Son poste de prédilection, c'est derrière l'attaquant. Je n'ai aucune interrogation. Mais on verra… Je me dis que, sur certains matchs, on peut être en 4-3-3 avec Nabil, a imaginé le coach de l’OL. Vu son volume et son état d'esprit, il en est capable. Dans l'animation offensive, il y aurait des choses à faire." Fekir dans un rôle de milieu relayeur ? L’idée paraît surprenante pour un joueur doté d’une telle qualité de dribble. Fekir dans un rôle de milieu relayeur ? L’idée paraît surprenante pour un joueur doté d’une telle qualité de dribble.

