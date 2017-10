PSG : la satisfaction de Cavani « Par Damien Da Silva - Le 27/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un doublé, l'attaquant Edinson Cavani (30 ans, 10 matchs et 11 buts en L1 cette saison) a été décisif lors de la victoire du Paris Saint-Germain face à Nice (3-0) pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Après le nul à Marseille (2-2) dimanche dernier, l'Uruguayen a apprécié la réaction de son équipe. "Tous les matchs sont différents. Dans ce match à Marseille, c'était un peu plus compliqué, le terrain est différent d'ici, il y a beaucoup de choses que nous pouvions mieux faire et que nous n'avons pas fait, c'est pour ça que le match était plus compliqué. Aujourd'hui, on a trouvé le chemin des filets dès la première période et c'est ça qui nous donne après la possibilité de mieux gérer le match, plus tranquillement, et de bien finir la partie", a analysé Cavani pour Canal +. Avec l'ouverture du score du Sud-Américain dès la 3e minute, le PSG a effectivement eu un match simplifié. Avec l'ouverture du score du Sud-Américain dès la 3e minute, le PSG a effectivement eu un match simplifié.

