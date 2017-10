PSG : Mbappé et son "grand frère" Neymar Par Damien Da Silva - Le 27/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avant la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Nice en Ligue 1 ce vendredi (20h45 sur Canal +), l'attaquant parisien Kylian Mbappé (18 ans, 6 matchs et 2 buts en L1 avec Paris SG cette saison) s'est confié au micro de beIN Sports. L'occasion pour l'international français d'évoquer sa relation avec son partenaire Neymar (25 ans, 8 matchs et 7 buts en L1 cette saison). "Il se comporte vraiment comme un grand frère avec moi. C'est vraiment bien d'avoir un joueur comme ça qui vous aide au quotidien. C'est vraiment un grand joueur, il va faire passer un cap au Paris Saint-Germain", a assuré le Tricolore. Avec le soutien d'une star comme Neymar, Mbappé entend bien poursuivre sa folle progression. Avec le soutien d'une star comme Neymar, Mbappé entend bien poursuivre sa folle progression.

