L1 : Paris SG 3-0 Nice (fini) « Par Damien Da Silva - Le 27/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une rencontre totalement dominée, le Paris Saint-Germain a surclassé Nice (3-0) en ouverture de la 11e journée de Ligue 1 ce vendredi. Dans une belle ambiance au Parc des Princes, les Parisiens ouvraient le score dès les premières minutes avec une tête plongeante de Cavani sur un coup-franc de Di Maria (1-0, 3e). Le 2500e but du PSG en L1 ! En démonstration, le club de la capitale était tout proche de doubler la mise, mais Cavani butait sur Benitez. Après un premier quart d'heure difficile, les Aiglons ne parvenaient pas à relever la tête et Dante faisait même tomber Cavani dans la surface... mais l'arbitre ne bronchait pas ! Puis assez logiquement, Paris réalisait le break par l'intermédiaire de Cavani, qui se débarrassait de Benitez après une louche parfaite de Di Maria par-dessus la défense niçoise (2-0, 31e). Juste avant la pause, Di Maria profitait d'un caviar de Mbappé pour se procurer une énorme occasion mais Benitez s'interposait. Au retour des vestiaires, le festival du PSG se poursuivait avec un but contre son camp de Dante après une remise de la tête de Cavani (3-0, 52e). Quelle catastrophe pour le Gym... Profitant des largesses défensives des Aiglons, Draxler s'amusait et donnait un ballon parfait pour Mbappé, qui ne cadrait pas sa tentative. Par la suite, la rencontre se déroulait sur un faux rythme évident avec des Niçois incapables de se révolter et des Parisiens en gestion. Malgré les fulgurances de Pastore et un ultime duel perdu par Lucas, la partie ne s'animait plus et le PSG enregistrait un succès largement mérité. Avec provisoirement 7 points d'avance sur Monaco, le club de la capitale fait déjà le trou en tête du classement. Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

