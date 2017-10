Man Utd : Martial a impressionné Berbatov « Par Damien Da Silva - Le 27/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ancien coéquipier d'Anthony Martial (21 ans, 8 apparitions et 3 buts en Premier League cette saison) à l'AS Monaco (2014-2015), l'attaquant Dimitar Berbatov (36 ans) a rapidement décelé l'énorme potentiel de l'international français. A l'occasion d'un entretien accordé à ESPN, le Bulgare a raconté une anecdote sur l'actuel joueur de Manchester United. "Martial avait quelque chose de spécial, qui s'est développé et qui va continuer de se développer. On pouvait voir à quel point il était rapide et fort, la seule chose qui lui manquait était la confiance. Martial venait vers moi avec la balle. Parfois, il hésitait. Il pensait que j'allais lui prendre le ballon. La confiance en soi n'était pas là. Alors je lui disais : 'Anto, tu es trop rapide, tu peux passer devant moi. N'aie pas peur de faire ça à chaque joueur parce que tu es trop rapide.' C'est un super mec", a confié Berbatov. Avec les Red Devils, Martial réalise actuellement un bon début de saison. Avec les Red Devils, Martial réalise actuellement un bon début de saison.

News lue par 10529 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+