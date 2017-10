Lille : une fronde des joueurs ? Bielsa dément « Par Damien Da Silva - Le 27/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'indiquions jeudi (voir ici), la radio RMC révélait une vive discussion entre certains joueurs de Lille et l'entraîneur nordiste Marcelo Bielsa. En conférence de presse ce vendredi, le technicien argentin a démenti cette information. "Ce que vous dites n'est pas vrai. Je vos assure que ce n'est pas vrai. Je sais qui est à l'origine et quel est l'intention d'avoir porté à la presse une information erronée. Je veux me concentrer et dédier tous les efforts au match de dimanche. Dévier l'attention sur autre chose que le match de dimanche n'est pas souhaitable", a répondu El Loco. Contre l'Olympique de Marseille dimanche (21h sur Canal +) en Ligue 1, Lille aura besoin de l'emporter pour se relancer. Contre l'Olympique de Marseille dimanche (21h sur Canal +) en Ligue 1, Lille aura besoin de l'emporter pour se relancer.

