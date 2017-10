Lyon : moins contesté, Génésio ne s'emballe pas « Par Damien Da Silva - Le 27/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très contesté en début de saison, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais Bruno Génésio a retrouvé de la sérénité après les trois victoires de suite de son équipe contre Monaco (3-2), Everton (2-1) et Troyes (5-0). Une satisfaction pour le technicien rhodanien, qui refuse cependant de s'emballer. "C’est toujours plus agréable. Je prends beaucoup de recul et de détachement. Je reste mesuré dans ses moments-là, qui sont bien sûr plus agréables mais aussi dans les moments plus difficiles. Le football, c’est comme ça, ça se joue à rien. Entre une victoire et une défaite, il y a des choses que l’on maîtrise et d’autres que l’on ne maîtrise pas. J’ai pris l’habitude de rester très mesuré, de continuer à travailler comme on l’a toujours fait ici, avec le groupe, mon staff et mes dirigeants", a déclaré Génésio. Puis le coach tricolore le sait, une mauvaise série pourrait relancer les doutes à son sujet... Puis le coach tricolore le sait, une mauvaise série pourrait relancer les doutes à son sujet...

