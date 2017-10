OM : Garcia et le "guerrier" Evra « Par Romain Rigaux - Le 27/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Critiqué depuis le début de la saison pour ses performances décevantes, Patrice Evra (36 ans, 3 matchs en L1 cette saison) devrait faire son retour dans le onze contre Lille, dimanche (21h), en raison de la suspension de Jordan Amavi. En conférence de presse, Rudi Garcia a confirmé son retour et a tenu à le défendre. "Pat, c'est un guerrier, il n'a besoin de personne. Contre Guimaraes, il a fait l'effort de jouer malgré un physique défaillant. S'il avait été bien physiquement, il aurait été dans le groupe contre Paris. Amavi est suspendu dimanche, donc si Pat est bien, et c'est le cas, il jouera évidemment à Lille", a déclaré le coach marseillais. Malade, Evra était sorti à la 58e minute contre le Vitoria Guimaraes (2-1), en Ligue Europa, et n'était pas dans le groupe dimanche dernier face au PSG (2-2) en championnat. Malade, Evra était sorti à la 58e minute contre le Vitoria Guimaraes (2-1), en Ligue Europa, et n'était pas dans le groupe dimanche dernier face au PSG (2-2) en championnat.

