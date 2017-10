OM : Anguissa, Njie le voit en futur Yaya Touré « Par Romain Rigaux - Le 27/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désormais bien installé dans le onze de départ de l'Olympique de Marseille, Franck Anguissa (21 ans, 10 matchs en L1 cette saison) a réalisé de gros progrès depuis plus d'un an. Son compatriote et coéquipier Clinton Njie (24 ans, 8 matchs et 5 buts en L1 cette saison) s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse ce vendredi et estime qu'il peut devenir le futur Yaya Touré (34 ans, 2 apparitions en Premier League cette saison). "C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, avant les entraînements et après. Je suis fier de son travail et je lui souhaite le meilleur. Quel joueur il peut devenir ? Yaya Touré", a lancé l'attaquant marseillais. Si Anguissa a encore beaucoup de travail pour égaler le milieu ivoirien de Manchester City, auteur d'une incroyable carrière, cette comparaison lui fera très certainement plaisir. Si Anguissa a encore beaucoup de travail pour égaler le milieu ivoirien de Manchester City, auteur d'une incroyable carrière, cette comparaison lui fera très certainement plaisir.

