Lens : Douchez, Sikora marche sur des oeufs...

Comme évoqué jeudi, le gardien de Lens, Nicolas Douchez (37 ans), a été placé en garde à vue pour violences conjugales (voir la brève d'hier à 19h16). Présent en conférence de presse ce vendredi, son entraîneur Eric Sikora a été interrogé sur le sujet et s'est montré prudent.

"Je ne connais pas sa vie extérieure, j’ai appris hier soir qu’il y avait une procédure en cours, des choses sont sorties dans les journaux. Est-ce qu’elles sont vraies ou pas ? Je n’ai pas de nouvelles mais j’ai pris acte. C’est dommage pour lui, c’est quelqu’un avec qui j’ai de bonnes relations et n’ai jamais eu aucun souci. (...) Il y a des faits qui ont été relatés. Si c’est vraiment ce qui s’est passé, c’est grave. J’attends sa version et celle de l’autre personne, mais je ne veux pas parler de Douchez pendant vingt minutes, j’ai un match à préparer", a déclaré le coach des Sang et Or dans des propos rapportés par La Voix du Nord.

18e de Ligue 2, le RCL se serait bien passé de cette affaire.