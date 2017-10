Man City : B. Silva est ravi avec Guardiola

Titulaire indiscutable à l'AS Monaco la saison passée, Bernardo Silva (23 ans, 8 apparitions et 1 but en Premier League cette saison) ne jouit pas du même statut à Manchester City, qu'il a rejoint cet été. Mais le milieu offensif portugais est très heureux de son début d'aventure anglaise et de sa collaboration avec son entraîneur Josep Guardiola.

"C’est un plaisir de travailler avec lui. Guardiola est un entraîneur qui aime s’occuper des moindres détails, qui travaille avec les joueurs, qui donne énormément d’importance à ce qui se passe sur et en dehors du terrain. Au plus haut niveau, il est important d’avoir des entraîneurs qui aident les joueurs à avoir un bon rendement, en surveillant notamment l’alimentation et le repos", a confié l'ancien Monégasque à A Bola.