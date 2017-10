TFC : Sanogo, Dupraz remercie son président « Par Romain Lantheaume - Le 27/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Fragilisé par les blessures au cours des dernières années, l’attaquant Yaya Sanogo (24 ans, 5 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) a encore besoin de temps avant de retrouver la plénitude de ses moyens physiques, mais l’ancien Gunner a signé une belle première titularisation avec Toulouse avec un but et une passe décisive mercredi contre Clermont (4-2) en Coupe de la Ligue. L’entraîneur du TFC, Pascal Dupraz, est persuadé d’avoir effectué un joli coup en recrutant le natif de Massy gratuitement. "Il faut que son corps le laisse tranquille, mais c’est un excellent joueur, a assuré le technicien après la rencontre. Le président Sadran a bien fait d’avoir le culot de le faire venir car je suis sûr qu’il va redevenir le joueur qu’il était : un des meilleurs attaquants de sa génération." Avec Giannelli Imbula, encore loin du niveau qu’il affichait à l’OM, et Max-Alain Gradel récemment revenu de blessure, les Violets espèrent que les paris tentés cet été vont payer. Avec Giannelli Imbula, encore loin du niveau qu’il affichait à l’OM, et Max-Alain Gradel récemment revenu de blessure, les Violets espèrent que les paris tentés cet été vont payer.

