Divers : Raiola dénonce des discriminations

Considéré comme l’un des agents parmi les plus influents de la planète, Mino Raiola est monté au créneau pour dénoncer des discriminations et le racisme qu’il estime encore très présents dans le football et son environnement.

"Pas de discrimination dans le football ? Quelle blague. Quand je donne le nom d'un joueur, on me demande toujours s'il est blanc ou noir. Les joueurs noirs sont toujours stéréotypés et comparés avec les autres. Est-il comme Pogba ? Est-il comme Lukaku ? Est-il comme Balotelli ?, a regretté l’Italo-Néerlandais dans les colonnes du quotidien suédois Expressen. J'ai discuté avec la maman de Romelu. Elle m'a raconté qu'elle apportait l'acte de naissance de son fils lors des matchs de jeunes. Les gens ne croyaient jamais que Romelu avait 12 ou 14 ans. Il y avait aussi un problème s'il inscrivait plusieurs buts au cours d'une même rencontre."

"Les joueurs noirs sont toujours mis dans un coin, ils deviennent des stéréotypes. Quand ils sont jeunes. Ça ne suffit pas d’être bon comme un joueur blanc. Tu dois être meilleur", a dénoncé l’agent.