ASSE : Cabella peut remercier Tannane !

ASSE : Cabella peut remercier Tannan e ! « Par Romain Lantheaume - Le 27/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté à l’AS Saint-Etienne dans les toutes dernières heures du mercato estival, Rémy Cabella (27 ans, 6 matchs et 1 but en L1 avec St Etienne cette saison) a assisté le lendemain au départ en prêt d'Oussama Tannane pour Las Palmas. Un véritable soulagement pour le milieu offensif. "Ce n’est pas le hasard. Je suis venu signer mon contrat le 31 août. On m’a alors proposé plusieurs numéros disponibles mais pas le 10, attribué à Oussama Tannane, a expliqué le joueur sous contrat avec l’Olympique de Marseille auprès du magazine Maillot Vert. Le lendemain, j’ai appris qu’il partait, alors j’ai demandé si je pouvais le récupérer. Je l’avais déjà eu à Montpellier. (…) J’ai vraiment une préférence pour ce numéro et le porter à nouveau, je ne sais pas comment dire, ça me fait du bien. C’est un plus. Le numéro 10 dribble, il fait jouer les autres, il marque aussi." Auteur de débuts intéressants, l’ancien Montpelliérain fait honneur à son maillot sur le terrain. Cabella et son numéro dix



News lue par 9171 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+