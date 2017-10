Lyon : à guichets fermés contre Metz !

Lyon : à guichets fermés contre Met z ! « Par Romain Lantheaume - Le 27/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dimanche (15h), l’Olympique Lyonnais accueille le FC Metz dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Et d’après le quotidien Le Progrès, le Groupama Stadium affichera complet pour l’occasion avec environ 56 000 spectateurs ! Pourquoi la venue de la lanterne rouge suscite-t-elle pareil engouement dans le Rhône ? Tout simplement en raison du tarif attractif des places avec le prix du billet fixé à dix euros pour les emplacements standards (hors loges). "On avait nos habitudes à Gerland, on connaissait les habitudes du public. Mais nous sommes là dans la découverte du public du Groupama, et on étudie aussi une nouvelle stratégie", a avancé le responsable de la billetterie de l’OL, Xavier Pierrot, pour justifier ce tarif. Du coup, l’enceinte devrait battre son record de la saison et pourrait réaliser l’une de ses 5 meilleures affluences depuis son inauguration en janvier 2016. Du coup, l’enceinte devrait battre son record de la saison et pourrait réaliser l’une de ses 5 meilleures affluences depuis son inauguration en janvier 2016.

