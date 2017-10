Belgique : Henry encensé par son boss !

Belgique : Henry encensé par son bos s ! « Par Romain Lantheaume - Le 27/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sélectionneur adjoint de la Belgique, Thierry Henry est très apprécié par Romelu Lukaku et ses coéquipiers. Mais le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (51 buts en 123 sélections) vient également d’avoir droit aux éloges de son supérieur, le sélectionneur Roberto Martinez. "Thierry a un rôle énorme. La qualité de son travail est impressionnante, il a toujours ce haut niveau d'exigence qu'il avait lorsqu'il était joueur et qui a fait de lui l'un des meilleurs joueurs du monde, a loué le technicien sur le site de la FIFA. Il a de plus ce savoir-faire et cette expérience d'avoir remporté une Coupe du monde, et ça n'a pas de prix pour nous qui devront abattre des barrières mentales pour y parvenir. (…) Thierry nous aide à optimiser le temps passé avec les joueurs avec sa qualité et son expertise. Pour un attaquant, par exemple, pouvoir échanger avec lui sur ses déplacements dans la surface, c'est un plus énorme." Un plus dont les quarts de finaliste du Mondial 2014 espèrent bien profiter pour viser encore plus haut l’an prochain en Russie. Un plus dont les quarts de finaliste du Mondial 2014 espèrent bien profiter pour viser encore plus haut l’an prochain en Russie.

