Arsenal : le prix d'Alexis Sanchez fixé

En fin de contrat en juin prochain, Alexis Sanchez (28 ans, 6 matchs et 1 but en Premier League cette saison) n'a pas trouvé d'accord avec Arsenal pour prolonger et un départ cet hiver se profile à l'horizon. Manchester City est prêt à l'accueillir mais devra y mettre le prix.

Selon The Sun, les Gunners ne lâcheront pas l'ailier chilien à moins de 33,7 millions d'euros. Cet été, le club londonien réclamait un peu plus de 55 millions d'euros. Un montant jugé trop élevé par les Skyblues qui ne souhaitent "pas mettre plus de 22,5 M€ pour lui en janvier", d'après une source interne du club.

Un discours logique étant donné que Manchester City se retrouve en position de force pour négocier au vu de la situation contractuelle du joueur.