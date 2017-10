Man Utd : Ibrahimovic prêt à "marcher sur l'eau" « Par Romain Lantheaume - Le 27/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré ses 36 ans, Zlatan Ibrahimovic va prochainement retrouver les terrains après avoir surmonté une rupture des ligaments croisés du genou droit survenue en avril dernier. Entre les critiques des détracteurs qui prédisaient la fin de sa carrière et sa volonté de tester les limites de son corps, l’ancien Parisien n’a pas manqué de motivation au cours de sa convalescence. "Je n'avais jamais eu de blessure aussi grave et tous les gens autour disaient 'c'est fini' ou 'il est trop vieux'. Cela m'a poussé, la blessure m'a donné de l'énergie et un objectif. (…) La blessure m'a rendu les choses faciles. J'avais un but : c'était de revenir et de rejouer un match. (…) Je partirai comme je suis arrivé, je ne partirai pas en boîtant. Je partirai à ma manière, celle choisie. Même si je dois marcher sur l'eau, je le ferai." Que ses fans se rassurent, le Scandinave n’a pas changé ! Que ses fans se rassurent, le Scandinave n’a pas changé !

