Man Utd : le dernier objectif d'Ibrahimovic « Par Romain Lantheaume - Le 27/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Six mois après sa grave blessure au genou droit, Zlatan Ibrahimovic (36 ans) devrait retrouver les terrains d'ici la fin d'année 2017. Fidèle à lui-même, l'attaquant de Manchester United va effectuer son retour plein d'ambition. "Je reviens pour finir ce que j'ai commencé. Avec tout ce que j'ai accompli lors de la première saison – nous avons gagné trois titres – cette fin n'était pas celle que je voulais, a précisé le géant suédois au micro de Sky Sports. L'objectif, c'est la Premier League. C'est mon but pour finir. Tout ce que j'ai commencé lors de ma première saison, nous le finirons lors de la deuxième." Actuellement 2es de Premier League à cinq points du leader et voisin, Manchester City, les Red Devils ont raison d'y croire, mais ils viennent de perdre du terrain en enchaînant deux matchs sans victoire en championnat contre Liverpool (0-0) puis Huddersfield (1-2).

