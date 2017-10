Montpellier : le musée Nicollin bientôt public ?

Montpellier : le musée Nicollin bientôt publi c ? « Par Romain Lantheaume - Le 27/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Disparu en juin dernier, Louis Nicollin a laissé derrière lui un immense musée où sont exposés des milliers de maillots et autres objets sportifs que "Loulou" a eu l’occasion de collecter tout au long de sa vie. Son fils et président de Montpellier, Laurent Nicollin, aimerait que l’œuvre de son père soit intégrée dans le futur stade, en projet, et accessible au public. "La finalité, c’est de créer un musée du sport dans le nouveau stade pour pouvoir tout mettre et que les gens puissent bénéficier de ça. Un tel musée, ça serait quelque chose en plus pour venir au stade, a expliqué le dirigeant sur les ondes de RMC. Je continue à récupérer des maillots à tous les matchs. Noël Le Graët (le président de la FFF, ndlr) m’a dit qu’il m’enverrait des maillots de l’équipe de France." Chez les Nicollin, la passion se transmet de père en fils ! Chez les Nicollin, la passion se transmet de père en fils !

