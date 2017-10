Rennes : Gourcuff, Khazri prend position « Par Romain Lantheaume - Le 27/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très contesté ces dernières semaines, l’entraîneur Christian Gourcuff s’est donné un peu d’air avec les succès de Rennes contre Lille (1-0) en championnat puis à Dijon (2-1) en Coupe de la Ligue. Le technicien breton peut compter sur le soutien de ses joueurs, à l’image du milieu offensif Wahbi Khazri (26 ans, 5 matchs et 2 buts en L1 cette saison). "C'est un bon entraîneur, qui a une philosophie de jeu, avec qui on travaille bien, même si on n'a pas eu les résultats escomptés. C'est nous, sur le terrain, qui devons nous bouger, a souligné l’international tunisien sur les ondes de RMC. Le coach a une part de responsabilité mais nous, sur le terrain, on a une grosse part aussi. Parfois on a tendance à frapper trop facilement sur l'entraîneur, mais s'il me dit de faire une course de dix mètres et que je ne la fais pas, c'est moi qui suis fautif." En cas de départ du président René Ruello, la question de l’avenir de Gourcuff risque toutefois de resurgir rapidement… En cas de départ du président René Ruello, la question de l’avenir de Gourcuff risque toutefois de resurgir rapidement…

