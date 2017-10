PSG : Lucas a le blues

Saison galère pour Lucas (25 ans, 3 apparitions et 1 but en L1 cette saison)... Alors que l'ailier brésilien a vu débarquer ses amis Neymar et Daniel Alves cet été, il ne joue quasiment plus au Paris Saint-Germain. Cette saison, son temps de jeu se résume à 50 minutes. C'est peu, et l'Auriverde ne cache pas son mal-être en privé, explique L'Equipe.

Malgré cela, un départ en janvier n'est pas encore souhaité par l'ancien joueur de Sao Paulo car sa femme est enceinte et souhaite accoucher à Paris.