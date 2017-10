Monaco : Jardim juge les débuts de Keita Baldé

Arrivé en fin de mercato, l’attaquant Keita Baldé (22 ans, 4 matchs et 1 but en L1 cette saison) a eu besoin de temps avant d'être opérationnel avec l’AS Monaco. Titulaire lors des trois derniers matchs du club princier, le transfuge de la Lazio Rome affiche un visage de plus en plus intéressant avec un but et deux passes décisives sur cette période. Des progrès qui n’ont pas échappé à l’entraîneur de l'ASM, Leonardo Jardim.

"Moi, je crois qu'il donne des choses différentes aux deux postes (en pointe ou dans un couloir, ndlr), a expliqué le technicien portugais en conférence de presse. S'il est en attaque, il utilise sa mobilité. Quand il est dans le couloir, c'est un vrai excentré. C'est un joueur de profondeur, de un contre un. (…) À Lyon (2-3), il a fait un match positif en pointe. Ici, sur le côté (contre Caen, 2-0) aussi. Il n'est pas encore capable de jouer quatre-vingt-dix minutes à la même intensité. Il a besoin de rythme. Mais je crois beaucoup en lui. Notre travail est de l'aider à aller au top niveau."

Le Sénégalais a été recruté pour environ 30 millions d’euros l’été dernier.