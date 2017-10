EdF : les Bleus, Cabella y croit toujours « Par Youcef Touaitia - Le 26/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Rare satisfaction dans le secteur offensif de Saint-Etienne depuis le début de la saison, le milieu créateur Rémy Cabella (27 ans, 4 sélections) voit les choses en grand. Le joueur prêté par l'Olympique de Marseille ne cache pas ses ambitions et vise toujours l'équipe de France. "Quand on y a goûté, on a toujours envie. Pourquoi pas ?, s'est interrogé l'ancien Montpelliérain pour Le Progrès. Je n'ai pas fait une croix dessus. Il faut être ambitieux dans la vie, pour ne pas avoir de regrets. Mais on n'y retourne pas comme ça, avec la parole. La seule vérité, c'est le rectangle vert et les performances. Si on est bon et qu'on le mérite, on y retourne." S'il est pour le moment barré par une forte concurrence, le Vert a bien raison de tout vouloir donner pour de nouveau porter la tunique tricolore. S'il est pour le moment barré par une forte concurrence, le Vert a bien raison de tout vouloir donner pour de nouveau porter la tunique tricolore.

