PSG : Guedes, le Real intéressé

Guedes, le Real intéressé « Par Youcef Touaitia - Le 26/10/2017 » C'est la grosse sensation de ce début de saison en Liga. Prêté par le Paris Saint-Germain, l'attaquant Gonçalo Guedes (20 ans, 7 matchs et 3 buts en Liga cette saison) marche sur l'eau à Valence. S'il n'est pas loin d'être l'un des meilleurs joueurs du championnat espagnol depuis deux mois, l'ancien joueur du Benfica Lisbonne plairait déjà au... Real Madrid ! Selon les informations de Diario Gol, Florentino Pérez apprécierait énormément le profil du Portugais et souhaiterait se rapprocher de son agent, le très influent Jorge Mendes, pour tenter le coup. Bien évidemment, cela ne sera pas une mince affaire. Et pour cause, on voit mal le PSG, qui récupérera son joueur à l'issue de la saison, le céder définitivement, surtout avec ce qu'il montre actuellement à Valence.

