Lille : Bielsa contesté par ses joueurs !

Lille : Bielsa contesté par ses joueur s ! « Par Damien Da Silva - Le 26/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Les premiers pas de Marcelo Bielsa à Lille sont décidément très difficiles. Actuellement à la 19e place du classement en Ligue 1, le LOSC connait un début de saison catastrophique et s'est qualifié in extremis contre Valenciennes (2-2, 5-4 tab) mercredi en Coupe de la Ligue. Et avant ce match mardi, plusieurs joueurs nordistes ont provoqué une discussion avec l'Argentin dans les vestiaires d'après la radio RMC. En effet, certains membres de l'effectif des Dogues sont mécontents des choix tactiques, des consignes, et se sont surtout plaints de ne pas évoluer à leur poste. Légèrement choqué par cette confrontation, le technicien argentin a continué d'imposer son point de vue, mais les joueurs agacés devraient revenir lui parler. Pour apaiser la situation, le conseiller sportif du LOSC Luis Campos a été rappelé d'Amérique du Sud. Ça chauffe pour El Loco...

