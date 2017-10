Divers : un jeune amateur suspendu 30 ans !

Divers : un jeune amateur suspendu 30 an s ! « Par Damien Da Silva - Le 26/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Voici une histoire qui devrait calmer les ardeurs de certains ! Un jeune footballeur de 15 ans a été suspendu 30 ans par la commission de discipline du district de Lyon et du Rhône d'après Le Dauphiné Libéré. La raison de cette sanction exemplaire ? L’adolescent a pété un plomb lors d'un match de son équipe, l’AS Villefontaine, en lançant un coup de poing dans la mâchoire de l'arbitre. Après une échauffourée, le gamin de 15 ans n'avait pas supporté d'être sanctionné d'un carton rouge par l'homme en noir... Avec cette sanction historique, la commission de discipline veut surtout montrer l'exemple et marquer les esprits des autres jeunes afin d'éviter de tels dérapages. Une affaire qui, on l'espère, servira de leçon.

