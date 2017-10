Lyon : Mariano n'entre pas dans le moule « Par Romain Lantheaume - Le 26/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- S’il affiche de belles statistiques et brille par sa qualité de frappe, le nouvel attaquant de l’Olympique Lyonnais Mariano Diaz (24 ans, 10 matchs et 8 buts en L1 cette saison) possède également ses défauts avec en premier lieu sa tendance à la jouer perso. Une caractéristique qui a parfois du mal à passer dans le Rhône, où les supporters ont peu été habitués à ce profil de pur joueur de surface au cours des dernières années. "Depuis 1974 et la création du centre de formation, on forme des attaquants qui aiment le jeu, a éclairé l’ancien responsable du recrutement du centre de formation de l’OL, Gérard Bonneau, pour le média Eurosport. Depuis Chiesa, Di Nallo et même Lacombe, on aime les attaquants capables de jouer comme un numéro 10. Mise à part Nestor Combin, nous n'avons jamais eu vraiment de pur attaquant de surface. Mais Mariano apporte autre chose. Son adresse innée devant le but, sa faculté à faire la différence sur un contact. (...) Il va marquer beaucoup si on joue pour lui." Et chaque fois que le Dominicain fera preuve d’excès d’individualisme, il sera recadré par son entraîneur Bruno Génésio (voir brève 10h13). Et chaque fois que le Dominicain fera preuve d’excès d’individualisme, il sera recadré par son entraîneur Bruno Génésio ().

