ASSE : R. Hamouma - "ça m’emmerde pour eux" « Par Damien Da Silva - Le 26/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors des 16es de finale de la Coupe de la Ligue, l'AS Saint-Etienne a été éliminée par Strasbourg (1-1, 3-5 tab) mercredi. En ratant son penalty lors de la séance des tirs au but, l'ailier stéphanois Romain Hamouma (30 ans, 9 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) a provoqué cette élimination et n'a pas caché sa déception. "Le penalty c’est la loterie. Sur celui que je frappe, le gardien part du bon côté. Je suis fautif et ça m’emmerde pour mes copains. Ils se sont battus, ils avaient fait du bon travail pour revenir. C’est toujours embêtant quand cela vous arrive", a fustigé l'ancien Caennais pour le quotidien régional Le Progrès. Juste avant la fin du temps additionnel, Hamouma a été tout proche d'être l'un des héros des Verts mais son partenaire Alexander Soderlund a gâché une énorme occasion sur un de ses caviars. Juste avant la fin du temps additionnel, Hamouma a été tout proche d'être l'un des héros des Verts mais son partenaire Alexander Soderlund a gâché une énorme occasion sur un de ses caviars.

