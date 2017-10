Bayern : avec Heynckes, Coman se régale

Confronté à un temps de jeu limité depuis la saison dernière, l’ailier Kingsley Coman (21 ans, 9 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison) a retrouvé un second souffle au Bayern Munich depuis la nomination de l’entraîneur Jupp Heynckes en début de mois. L’international français prend beaucoup de plaisir à travailler avec le vétéran de 72 ans.

"Le coach est toujours ouvert aux discussions. Il demande beaucoup et il attache une grande importance à la discipline et à l’assiduité. Je prends beaucoup de plaisir à travailler avec lui, a assuré l’ancien Parisien sur le site officiel de la Bundesliga. D’ailleurs, je comprends désormais presque tout en allemand. Je me sens parfaitement intégré. J’essaie de lui rendre sa confiance avec de bonnes performances. (…) Mon jeu nécessite une condition physique optimale et depuis quelques semaines je me sens à 100%."

Pour être du voyage au Mondial 2018 avec l’équipe de France, le Tricolore sait bien qu’il n’a pas de temps à perdre.