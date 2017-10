PSG : Courbis très inquiet pour Mbappé « Par Damien Da Silva - Le 26/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un début de carrière exceptionnel, l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (18 ans, 6 matchs et 2 buts en L1 avec Paris SG cette saison) impressionne par sa maturité. Mais à seulement 18 ans, le jeune talent français doit être entouré et le consultant de la radio RMC Rolland Courbis commence à s'inquiéter pour l'ancien Monégasque. "J’ai regardé l’éclosion de ce joueur que je trouve exceptionnel. Autant sur un plan footballistique que sur un plan intellectuel. Et là je suis inquiet. Je le regarde faire et footballistiquement, intellectuellement, psychologiquement, physiquement, il m’inquiète. Il n’est pas sur le bon chemin. (...) On lui en demande trop. Avec toutes les émotions, le stress, les décisions, les sélections avec l’équipe de France, le parcours avec Monaco, le transfert, son poste. Je dis, freinons un peu car on l’envoie dans le précipice", a déploré Courbis. On peut compter sur le PSG pour aider et accompagner Mbappé dans sa progression. On peut compter sur le PSG pour aider et accompagner Mbappé dans sa progression.

