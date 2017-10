Lyon : comment Genesio a reboosté Depay « Par Romain Lantheaume - Le 26/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En signant un triplé, l’ailier Memphis Depay (23 ans, 9 matchs et 5 buts en L1 cette saison) a frappé fort avec l’Olympique Lyonnais dimanche à Troyes (5-0) en championnat. Alors qu’il n’a pas hésité à le mettre sur le banc et même à le sortir du groupe pour sanctionner son manque d’implication au cours des dernières semaines, l’entraîneur des Gones Bruno Genesio a expliqué comment il a remis le Néerlandais en selle. "Je ne sais pas si l’on peut dire que je l’ai secoué mais j’ai eu de bonnes discussions avec lui, a raconté le technicien rhodanien sur les ondes de RMC. Ces derniers temps, il a parfois été hors du groupe, parfois remplaçant et je pense que ça lui a été bénéfique. Il s’est remis en question et c’est vrai qu'à l'entraînement, c’est un joueur différent de ce qu’on a pu voir en début de saison." Attention toutefois à ne pas crier victoire trop vite car depuis son arrivée l’ancien Red Devil brille par son inconstance. Attention toutefois à ne pas crier victoire trop vite car depuis son arrivée l’ancien Red Devil brille par son inconstance.

