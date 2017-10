PSG : Cavani, le bel hommage de Mbappé

Dans l'ombre médiatique des nouvelles recrues Neymar et Kylian Mbappé, l'attaquant Edinson Cavani (30 ans, 9 matchs et 9 buts en L1 cette saison) reste précieux pour le Paris Saint-Germain, avec notamment son but décisif pour arracher l'égalisation contre l'Olympique de Marseille (2-2) dimanche en Ligue 1. Pour PSG TV, Mbappé a tenu à rendre un bel hommage à l'Uruguayen.

"C’est un joueur parfait pour des profils comme Neymar et moi. Il est très disponible, très mobile. Il a une super frappe de balle, c’est un buteur-né. J’ai appris qu’il n’était pas loin de battre le record de buts du club (13 buts, ndlr). Avec les collègues, on va faire tout ce qu’on peut pour l’aider à le battre dès cette saison. En plus, c’est vraiment une bonne personne, un grand professionnel. Un des meilleurs attaquants du monde", a estimé l'ancien Monégasque.

Des propos qui seront sûrement appréciés par Cavani.