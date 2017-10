Arsenal : Wenger peut dormir tranquille

Malgré les critiques, le manager Arsène Wenger a rempilé pour deux ans en faveur d’Arsenal en mai dernier. Même si les Gunners, 5es de Premier League, ont pris beaucoup de retard sur les équipes de tête en début de saison, l’Alsacien continue de bénéficier de la confiance du propriétaire du club londonien Stan Kroenke.

"Je pense que nous avons pris la bonne décision, a souligné le dirigeant auprès du Daily Telegraph. C’est facile de changer d’entraîneur et les gens le font tout le temps. (…) Nous en avons beaucoup discuté et nous pensons qu’Arsène fait du très bon travail et c’est la bonne personne. Nous avons beaucoup de respect pour Arsène. Je pense qu'il est plus impliqué que jamais. Concentré sur la victoire."

Avec déjà neuf points de retard en championnat sur le leader Manchester City, les Gunners vont probablement se rabattre sur les coupes ou la Ligue Europa pour espérer décrocher un trophée en fin de saison.