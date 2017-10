Everton : Koeman pointe du doigt Giroud... « Par Damien Da Silva - Le 26/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une nouvelle défaite face à Arsenal (2-5) en Premier League, l'entraîneur Ronald Koeman a été débarqué de son poste à Everton lundi. Revenant sur les raisons de son échec, le technicien néerlandais a notamment pointé du doigt la volte-face de l'attaquant des Gunners Olivier Giroud (31 ans, 8 apparitions et 1 but en Premier League cette saison), tout proche de rejoindre les Toffees l'été dernier. "J'avais réussi à faire venir Olivier Giroud dans nos locaux. Il aurait été parfait dans notre système de jeu, mais au tout dernier moment, il a décidé qu'il préférait vivre à Londres et rester à Arsenal. C'était vraiment dur à avaler, comment j'allais pouvoir recruter un meilleur attaquant ?", s'est demandé Koeman pour Voetbal International. Malgré plus de 160 millions d'euros dépensés cet été, Everton n'a pas réussi à remplacer Romelu Lukaku, vendu à Manchester United. Malgré plus de 160 millions d'euros dépensés cet été, Everton n'a pas réussi à remplacer Romelu Lukaku, vendu à Manchester United.

News lue par 17721 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+