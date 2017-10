Arsenal : le boss s'exprime sur Özil et Sanchez « Par Romain Lantheaume - Le 26/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Conservés l’été dernier alors qu’ils risquent de partir gratuitement en fin de saison, le milieu offensif Mesut Özil (29 ans, 7 matchs et 1 but en Premier League cette saison) et l'attaquant Alexis Sanchez (28 ans, 6 matchs et 1 but en Premier League cette saison) seront-ils vendus par Arsenal dès cet hiver ? Alors que la presse anglaise alimente cette rumeur ces derniers jours, le propriétaire des Gunners Stan Kroenke affirme avoir d’autres plans pour le duo. "Nous voulons attirer les top joueurs, retenir nos meilleurs éléments et ces deux-là sont des top joueurs. Je les ai vus dimanche et ils m’ont l’air en forme, ils ont très bien joué, a souligné le dirigeant dans les colonnes du Daily Telegraph. Nous aimerions les garder tous les deux. Mais il faut être deux pour s’entendre. Nous travaillons pour conserver nos meilleurs joueurs et pour recruter plus de talents." L’Américain pourrait ne pas tenir le même discours en janvier prochain si les négociations n’ont pas avancé d’ici là... L’Américain pourrait ne pas tenir le même discours en janvier prochain si les négociations n’ont pas avancé d’ici là...

